Mariborčani, pri katerih sta bila prvič v sezoni v kadru tudi Rene Mihelič in mladinec Rok Maher, niso izkoristili novega spodrsljaja vodilne Olimpije. Domači navijači so pričakovali, da bodo Štajerci po tekmi s Taborom spet na vrhu prvenstvene lestvice, toda Sežančani, pri katerih je manjkal Rodrigue Bongongui, so zdržali vse nalete Maribora. Ta je tako drugi s točko zaostanka za Olimpijo in s točko več od tretjeuvrščenega Aluminija. Tabor pa je dobil novo točko v boju za obstanek in ima 14 točk več od zadnjeuvrščenega Rudarja.

Mariborčani, ki so ob poškodovanih Jasminu Handanoviču, Luki Zahoviću, Denisu Klinarju, Nardinu Mulahusjenoviću ter kaznovanemu Blažu Vrhovcu ostali še brez Martina Milca (težave z mečno mišico) in bolnega Amirja Derviševića, so bili v prvem polčasu konkretnejši in imeli več poskusov.

Tako je v deseti minuti prvi nevarno zagrozil Rok Kronaveter, ki je za malo zgrešil cilj, v nadaljevanju pa je večkrat veselje domačim preprečil novinec v vratih Tabora David Šugić. Ta je med drugim ustavil poskuse Kronavetra, Rudija Požega Vancaša, Andreja Kotnika in Jasmina Mešanovića, v 33. pa je čez gol meril Kotnik. Gosti, ki so sicer kar dobro preprečevali mariborske nalete, v prvem polčasu niso niti enkrat merili v okvir vrat.

V drugem polčasu je najprej nase opozoril Mešanović, ki je žogo poslal mimo leve vratnice, po obdobju brez pravih priložnosti pa je v 68. minuti pri kraški ekipi nevarno z roba kazenskega prostora sprožil Kevin Doukoure in žogo poslal le nekaj centimetrov čez vrata domačih.

V 80. minuti so bili blizu zadetka spet tudi izbranci Darka Milaniča, saj je Špiro Peričić prišel do strela z roba kazenskega prostora, tudi on pa je za malenkost zgrešil cilj. Že v sodniškem dodatku je bilo spet dvakrat vroče v sežanskem kazenskem prostoru, a domačim ni uspelo sprožiti pravega zaključnega strela.

Maribor bo v 24. krogu v sredo gostoval v Celju, Tabor pa bo v četrtek gostil Triglav.