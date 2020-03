Identitete žrtve iz okrožja King, kjer leži tudi mesto Seattle z več kot 700.000 prebivalci, za zdaj niso razkrili.

Po navedbah Centra za nadzor nad boleznimi (CDC) so v ZDA do petka okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 15 ljudeh, še 47 primerov okužb pa so zabeležili pri ameriških državljanih, ki so jih zaradi epidemije prepeljali v domovino iz Kitajske ali Japonske.

Trump je še v ponedeljek zatrjeval, da je tveganje za okužbo z novim koronavirusom v ZDA še vedno "zelo majhno". Obenem je naznanil, da bo prizadevanja proti virusu v ZDA vodil in koordiniral podpredsednik ZDA Mike Pence.