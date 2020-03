Vodstvo lige je sicer preložilo še obračune Udinese - Fiorentina, Milan - Genoa, Parma - Spal in Sassuolo - Brescia. Posledično pa so preložili tudi finale italijanskega pokala s 13. na 20. maj. Sprva so načrtovali, da bi omenjene obračune izpeljali pred praznimi tribunami.

Ljubitelji italijanskega nogometa bodo tako ta konec tedna spremljali le štiri tekme, in sicer današnji Lazio - Bologna in Napoli - Torino ter nedeljski Lecce - Atalanta in Cagliari - Roma.