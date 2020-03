Zgodba z ladjo Diamond Princess, na kateri so bili potniki v daljši karanteni, kar je sprožilo hitro širitev okužb z novim koronavirusom, je tako za Slovenijo zaključena, je v izjavi za medije dejala državna sekretarka.

Ker sta imela potnika ob izkrcanju z ladje v Jokohami na Japonskem pozitiven bris, so ju oblasti skladno s protokolom poslale v bolnišnici, kjer pa po besedah Repar Bornškove nista huje zbolela oz. sta imela le blage težave.

Po 12 dneh so jima pristojni spet vzeli brise, ti pa so pokazali, da v sebi nimata več virusa. Bila sta tako odpuščena kot normalna zdrava človeka, potovala sta s komercialnim letom in lahko tudi v Sloveniji živita normalno, je bila jasna državna sekretarka. Na ljubljansko letališče sta priletela v dopoldanskih urah.

Pristojni v Sloveniji so se z njima že pogovorili in po besedah Repar Bornškove sta izrazila strah glede stigmatizacije njiju in njunih svojcev, do česar naj bi pri ostalih štirih potnikih z ladje prihajalo. Zato se bosta nekaj dni verjetno držala bolj zase.

"Ko ozdraviš, si zdrav in nisi več kužen," je zato znova podčrtala državna sekretarka in dodala, da je v Sloveniji šest zdravih ljudi z omenjene ladje, štirje so preventivno še v samoizolaciji, dva pa nista niti zares zbolela za boleznijo covid-19.

Protokol na Diamond Princess po odkritju okuženih z novim koronavirusom je bil tak, da so pred odhodom testirali vse potnike in tiste s pozitivnim brisom hospitalizirali v bolnišnico ne glede na to, ali so sploh imeli kakšne bolezenske znake ali ne, pa je pojasnila direktorica Nacionalnega inštituta za javno zdravje Nina Pirnat.