Tretje mesto je osvojila vodilna smučarka v superveleslalomskem seštevku Švicarka Corinne Suter (+0,07).

Švicarka je nastopila s številko pet in je z več kot sekundo prednosti prevzela vodstvo, čeprav je imela na progi nekaj težav s palicami, a jo je potem že takoj naslednja smučarka Ortliebova prehitela za sedem stotink sekunde. Za njima se je na progo podala Brignonejeva, ki je za 23-letno Avstrijko zaostala zgolj za stotinko sekunde in to je bil tudi končni vrstni red vrha šestega superveleslaloma sezone.

Avstrijka je pretekli konec teden s tretjim mestom na smuku prišla do prvih stopničk v svetovnem pokalu v karieri, danes pa je hči Patricka Ortlieba, olimpijskega smukaškega prvaka na igrah leta 1992 v Albertvillu, prismučala še do premierne zmage. Pred tem je samo še petkrat končala v najboljši deseterici.

Suterjeva ima pred zaključnim superveleslalom sezone v Cortini d'Ampezzo v boju za mali kristalni globus 19 točk prednosti pred Brignonejevo, ki je še povečala vodstvo v skupnem seštevku.

Najboljša Slovenka v hitrih disciplinah Ilka Štuhec je imela številko osem, znova je smučala zelo previdno in je v cilj prišla na tedaj zadnje mesto (+2,15), na koncu pa je osvojila 23. mesto. Druga Slovenka na startu Maruša Ferk je imela številko 50 med 51 tekmovalkami in je s 26. mestom (+2,32) prav tako osvojila točke svetovnega pokala.

V preteklih dneh je zapadlo veliko snega, a je organizatorjem vseeno uspelo izpeljati prvo tekmo svetovnega pokala na tej progi po letu 2016. Letošnji tekmi je ogrožal tudi novi koronavirus, a so organizatorji preventivno le omejili obisk.

V nedeljo v dolini Aoste sledi še alpska kombinacija s superveleslalomom in slalomom.