Policija: V primeru povečanega navala migrantov bomo prilagodili svoje delo

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je danes sporočil, da bo migrantom, ki so trenutno v Turčiji, pustil potovati proti Evropi. Kot je poudaril v Istanbulu, Turčija ne zmore več pritiska novega migrantskega vala iz Sirije. Če bi prišlo do sprememb v migracijah, bo slovenska policija temu prilagodila svoje delo, so ob napovedi Turčije za zagotovili na policiji.