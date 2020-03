Do večera se bo na zahodu večinoma pooblačilo, ponoči tudi drugod. Predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo ponoči vse pogostejše tudi padavine. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter.

V nedeljo bo oblačno, padavine bodo sprva predvsem v zahodni polovici Slovenije, čez dan se bodo postopno širile proti vzhodu. Meja sneženja bo večinoma nad 1200 metrov, na severozahodu lahko do okoli 900 metrov nadmorske višine ali občasno tudi nižje. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 8, ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 7 do 13, na severozahodu okoli 4 stopinje.

Opozorilo: Popoldne in zvečer bo pihal okrepljen jugozahodnik, ki bo zvečer predvsem v severovzhodnih krajih v sunkih presegal hitrost 70 kilometrov na uro, ponekod v višjih legah okoli 100 kilometrov na uro. Slabel bo v drugi polovici noči na nedeljo.

Obeti: V noči na ponedeljek in v ponedeljek dopoldne bodo padavine prehodno oslabele, predvsem ponekod na vzhodu bo oblačnost manj strnjena. Popoldne in zvečer se bo dež od zahoda spet postopno krepil. Pihal bo jugozahodnik. V torek bo oblačno in deževno, dež bo čez dan slabel. Nekoliko hladneje bo.