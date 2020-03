»Ko bi le hodili vsako leto. Neverjetno, takega vzdušja na tekmah Miamija ne pomnim,« je po lanskem obračunu med Miamijem in Dallasom, ki smo si ga lahko ogledali v živo, dejal eden izmed dolgoletnih navijačev moštva s Floride. Njegovo mnenje so delili tudi številni drugi navijači Miamija in ga med drugim delili tudi na spletnem socialnem omrežju twitter. Leto je bilo skorajda naokoli in v ligi NBA je bil znova čas za obračun med Goranom Dragićem in Luko Dončićem. Če se je lani v Miamiju zbralo okoli 2500 slovenskih navijačev, jih je bilo to pot nekoliko manj, okoli 2000, a so z rajanjem in navijanjem znova opozorili nase in bili glavna atrakcija petkovega večera.

Tudi v klubu so bili to pot bolje pripravljeni na dogodke, saj so organizirali poseben večer, ki so ga poimenovali »Slovenian Heritage Night«. Če je bilo lani vse prepuščeno improvizaciji, so to pot iz zvočnikov v dvorani American Airlines Arena odmevale slovenske narodne pesmi, pred tekmo je ameriško himno zapel Slovenec Alen Kirbiš, ob prihodu košarkarjev obeh ekip na igrišče na začetku drugega polčasa so jih s podajanjem »petk« pozdravili slovenski otroci, Dragić je navijače med tekmo z velikega zaslona nagovoril v slovenskem jeziku, oba z Dončićem pa sta po tekmi na sredini igrišča povedala nekaj besed. Prisotni so Dončiću zapeli tudi za njegov 21. rojstni dan, ki pa mu ga je moštvo nekdanjega kapetana slovenske reprezentance nekoliko pokvarilo. Miami je namreč zmagal s 126:118, slovenska košarkarja pa sta odigrala vidni vlogi. Dragić je 16 točkam dodal pet asistenc in štiri skoke, Dončić pa 23 točkam deset asistenc in prav tako štiri skoke.

Dončićeva zabava se je za Dragića začela prepozno Slovenski navijači, ki so potovali v Miami, so bili sicer ure pred obračunom na trnih, saj je bil nastop Dončića zaradi udarca v palec leve roke pod vprašajem. A bolj ko se je bližala tekma, bolj je bilo jasno, da 21-letni Ljubljančan takšnega večera enostavno ne more izpustiti. »Neverjetno je na lastni koži občutiti, kako slovenski navijači spremljajo in spodbujajo mene in Gogija. To je za naju velika čast, kot je velika čast za celotno slovensko košarko. Upam, da se bodo najinih tekem tako množično udeleževali tudi v prihodnje,« je zbranim slovenskim novinarjem po tekmi v slačilnici povedal Luka Dončić, ki je nekaj ur zatem v nočnem klubu LIV proslavljal rojstni dan. Zabave sta se nameravala udeležiti tudi Dragić in njegov soigralec Jimmy Butler, a sta morala prihod odpovedati, saj se je začela prepozno, Miami je bil namreč na delu že naslednji večer proti Brooklynu. Dončić sicer proti moštvu s Floride ni bil pretirano strelsko razpoložen in je imel slab met, za tri je celo zgrešil vseh šest poizkusov. Jasno je bilo, da ga je pri igri oviral boleč palec na levici, a Dallasova številka 77 v tem ni iskala izgovora. »Pride taka tekma. Veliko jih je že za menoj, sezona je dolga. Bolje se bom moral pripraviti pred obračuni.« »Vsakič ko igram pred slovenskimi navijači, je izjemen občutek. Ker sem se reprezentančno upokojil, sem to nazadnje občutil lani v Miamiju. Te trenutke zdaj še bolj cenim,« pa se je smejalo Goranu Dragiću, čigar fundacija je v sodelovanju z Mestno občino Maribor v Miamiju te dni gostila deset mariborskih dijakov. Triintridesetletni Ljubljančan je v smehu dejal, da je Dončiću za 21. rojstni dan poklonil poraz, nato pa v resnejšem tonu pohvalil nekdanjega cimra v slovenski reprezentanci. »Luka je nekaj posebnega. Vsi smo vedeli, da bo zvezdnik v ligi NBA, a sem presenečen, da tako hitro prikazuje tako dobre igre. Je kandidat za najkoristnejšega igralca, kar pove vse.«