Kdo je okronal Janšo?

»Pričakoval sem prav tak scenarij.« Tako je odhajajoči premier Marjan Šarec zatrjeval na dan, ko so organi štirih strank, med njimi dveh iz njegove razpadle koalicije, sprejeli odločitev o vstopu v Janševo vlado. A ni bil prepričljiv. Če se še lahko strinjamo, da se je pri vodenju vlade znašel pred težko premagljivimi ovirami – ministri so mu odstopali kot po tekočem traku, pridobivanje in potrditev novih pa sta se ob vse bolj manjšinski parlamentarni podpori spreminjala v nočno moro – pa ni dvoma, da se je pri računanju o predčasnih volitvah uštel.