Med drugim govori o stvareh, ki se jim večina izogiba. Eden od razlogov je tudi njeno stališče, ki ga ima o svojem poklicu. O tej Nataliji, drugačni od medijske Natalije, smo tokrat brez glasbe spregovorili za Pilota.

Marsikdo ima o meni čisto napačno predstavo, ki nima zveze z realnostjo. Rada spregovorim tudi o bolj kočljivih zadevah, s katerimi se sooča ogromno ljudi, ker sem tudi sama le navaden človek, ki ima pač službo na očeh javnosti. Marsikdaj, ko sem bila na tleh, nisem vedela, kako naj si pomagam, pa sem potem našla pravo pot in to rada delim z drugimi; morda se kdo prepozna in si bo lažje znal pomagati. Vzponi, padci…, skratka, življenje me je moralo oblikovati ter marsičesa naučiti. Mnogo bolj cenim majhne stvari in vse, kar imam. Naučilo me je verjeti vase, kako se pobrati, preboleti, se iz boleče izkušnje naučiti, izluščiti modrost za boljše življenje in dvigniti glavo ter iti pogumno naprej. Zdaj razumem, kaj pomeni, ko pravijo, da ni najbolj pomemben cilj, ampak pot, ki te pripelje do cilja.

Ne, s številkami se že od nekdaj ne obremenjujem, pravzaprav se vsake dodatne ob rojstnem dnevu veselim. Vesela sem, da sem zdrava in to delim s svojimi najbližjimi, žal že marsikoga iz moje generacije ni več med nami. Sicer prisegam na aktiven in zdrav način življenja. Jem zdravo raznovrstno hrano, v vsak obrok vključujem sezonsko sadje in zelenjavo, ne pozabim na pitje tekočine. Ko je treba, dodam prehranska dopolnila. Kar se tiče vadbe, imam dva celodnevna osebna trenerja – sinova, ki imata ogromno energije in mi ne prizanašata z akcijo. Uporabljam kakovostno kozmetiko, z zdravnikom prakticirava osvežitev z nežno botoks terapijo na pol leta. Sodelujem z odlično ekipo, ki me ureja. S frizerjem, vizažistko, za oblačila skrbi spet druga oseba. V ničemer ne želim pretiravati, treba je imeti pravo mero in zdravo pamet.

Družine ne želim skrivati, niti je pretirano izpostavljati.

Mi iz tega ne delamo drame. Ko sem na odru, televiziji, radiu, sem Natalija Verboten. Sicer sem mama, ki zjutraj ob pol osmih pripelje otroka v vrtec in šolo nenaličena ter v trenirki, žena, gospodinja, snaha, prijateljica… Svoj poklic jemljem kot vsak drug. Že vseh 27 let, kar sem na odrih, strogo ločim službo in realno življenje. Če tega ne znaš oziroma nočeš, imaš lahko hitro velik problem, ker sam sebe začneš jemati preveč resno. Šovbiznis zna biti zelo lep in zelo krut. Ostati moraš trdno na realnih tleh, saj doživljaš velike turbulence tako takrat, ko si na vrhu, kot takrat, ko nisi ali ko doživljaš medijski linč. Pritiski so veliki in z njimi se moraš znati spopasti, da lahko preživiš.

Do predsodkov imam poseben odnos, saj tudi na svoji koži že od otroštva občutim, kako je, če te ljudje ne sprejemajo, če te že od nekdaj gledajo na tak način. S predsodki ljudi se ne obremenjujem, saj povedo veliko o njih, bolj malo o meni. In tudi če imam sama kdaj trenutek slabosti in sem tik pred tem, da bi rada bila preveč pametna, se hitro opomnim: Natalija, ne sodi drugih ljudi, dokler ne stopiš v njihove čevlje! In ne delaj drugemu tistega, za kar ne želiš, da bi drugi storili tebi. Pa hitro pomaga! Sem se pa zarečenega kruha tudi že najedla. Pred 20 leti je prijateljica spoznala leto in pol mlajšega partnerja in sem sprva polna predsodka pomislila, kaj se le pogovarja in počne s tem zelencem. No, zdaj pa imam sama pet let mlajšega moža, v zvezi sva že 14 let, od tega 12 poročena in sva super kombinacija.