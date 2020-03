Ženska in ne nazadnje tudi moška karizma se kaže tudi na zunaj. Kot pravi Stevo Pavlovič, frizerski mojster, sam od nekdaj namenja velik poudarek estetiki. »Ko pogledam človeka, so mi seveda najbolj pomembni lasje, prav tako opazim, ali ima ženska oblikovane obrvi, nežen make up, obleko usklajeno s čevlji, torbico in nakitom. Skratka, da samozavestno zagovarja neko celoto,« pove Pavlovič, ki tudi na osnovi zunanjega videza strankam svetuje pri izbiri frizure in barve las. »Če je stranka introvertirana, je seveda treba prilagoditi obliko in barvo las njenim potrebam, željam. Če je v koraku s trendi, kar vidim po njenih oblačilih, izbranih modnih dodatkih, je treba barvo las in obliko frizure prilagoditi temu. Zagotovo pa je oziroma bi moral biti za vsakega najbolj pomemben zdrav videz las.«

Suhi in poškodovani lasje niso lepi, zdravi

Največji problem in tudi izziv lasne industrije so prav nezdravi, izsušeni, pogosto tudi barvani lasje. Vzroke lahko najprej poiščemo v nekvalitetnih barvah za lase, ki jih po besedah Pavloviča dame kupijo v trgovini za nekaj evrov. »Žal je premalo teh, ki se zavedajo prednosti barvanja in nege las pri izkušenem frizerju. Profesionalne barve vsebujejo več negovalnih vsebin, poleg tega si večina žensk barvo na lase in lasišče nanaša nestrokovno,« pove sogovornik, ki kot posledico omeni poškodovane lase, predvsem lasno povrhnjico oziroma ovojnico, ki ščiti las. »S tem ko lasu uničimo ovojnico, ga še dodatno izsušimo,« pove Pavlovič in navrže podatek, ki je večini tuj, »lasje imajo namreč le od 10 do 15 odstotkov vlage in z zmanjševanjem tega odstotka lasje postanejo suhi, poškodovani. Kot radi rečemo v žargonu, postanejo podobni slami.«

Edina pomoč je tako preventiva in zaupanje v kvalitetno negovalno kozmetiko. »Zato strankam vedno svetujem, naj izdelke za nego las kupujejo v svojem frizerskem salonu, kjer dobijo tudi informacije o sestavi svojega lasu ter stanju las in lasišča. Temu primerno lahko tudi izberemo najustreznejši izdelek.« Seveda govorimo o šamponu in balzamu ter utrjevalcu za stajling.