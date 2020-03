Manuela Božič Badalič, predsednica Združenja slovenskih žičničarjev: Vaška smučišča izumirajo

Smučanje je bilo v preteklosti nacionalni šport, zadnje zime pa so prizadele tako žičničarje kot tudi priljubljenost smučanja. Podnebne spremembe vse bolj kažejo zobe in nekateri bi že danes naredili križ čez zimsko športno rekreacijo in dogajanje.