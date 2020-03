Tomaž Ambrožič, direktor podjetja Sport Media Focus: Slovenija? Je to kakšna hrana?

Tomaž Ambrožič je direktor podjetja Sport Media Focus, kjer se 13 zaposlenih ukvarja s projekti, povezanimi s športom, promocijo in trženjem športa in športnikov. Sodelovali so pri vseh večjih športnih dogodkih zadnja leta v Sloveniji, evropskem prvenstvu v košarki leta 2013, evropskem prvenstvu v malem nogometu leta 2018 in lani pri evropskem prvenstvu v odbojki. Trenutno pripravljajo vse, kar je v njihovi domeni, za svetovno prvenstvo v hokeju skupine B, ki bo aprila potekalo v Ljubljani.