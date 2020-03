Izkazalo se je, da pravo talno oblogo najdemo le, če izhajamo iz vrste del, ki se jih bo v delavnici izvajalo. Vsaka delavnica ima namreč specifične zahteve glede ureditve tal. Vsem je skupno, da morajo biti tla odporna, primerna za čiščenje in nedrsljiva, se pa specifične zahteve v avtomehaničnih delavnicah razlikujejo od tistih pri mizarjih, kovinarjih ali varilcih.

Na primeru avtomehanične delavnice lahko vidimo pestre zahteve glede lastnosti talnih oblog. Avtomehanična delavnica je močno obremenjen prostor, kjer so tla izpostavljena vozilom, politju olja in goriva, nositi morajo težo vozil in dvigal. Ker v takšni delavnici delavci večinoma stojijo, morajo biti tla udobna tudi za dolgotrajno stoječe delo, enostavno mora biti čiščenje. V primeru adaptacije obstoječega prostora moramo upoštevati še stanje originalnih tal, ki lahko pogojujejo izbiro novega tlaka. Tako je pri izbiri delavniškega tlaka kar nekaj parametrov, ki jih je smiselno upoštevati, če želimo zagotoviti optimalne delovne pogoje. Z neustrezno izbiro glede na način dela lahko delovni proces namreč tudi poslabšamo.

Beton je univerzalen Najbolj enostavna je izvedba betonskega tlaka. Če smo z izrazi bolj natančni, gre za zaključni cementni estrih na betonski podlagi, na katerega ne položimo nobene talne obloge. Gre za zelo odporno talno oblogo, katere izdelava je nezahtevna in poceni, lahko pa se odločimo za številne možnosti glede odtenkov, dodatkov in zaključne obdelave, ki prinesejo privlačen videz in višajo ceno naložbe. Osnovni cementni estrih je manj zahteven postopek, katerega izvedba je možna v lastni režiji, v nasprotnem primeru pa iskanje izkušenega mojstra ne bi smel biti problem. Končni izdelek je odporen proti poškodbam in kemikalijam, omogoča namestitev talnega gretja, je pa precej občutljiv za sol. Življenjska doba betona je v garažah zato krajša, saj pozimi z avtomobila na beton pride dovolj soli, da beton počasi propada. Betonarne imajo za takšno uporabo ustrezne mešanice betona z dodatki, ki izničijo vpliv soli. Pri delu v lastni režiji takšne lastnosti težko dosežemo; še najlažje se beton po sušenju zaščiti z impregnacijskim premazom. Po nekaj letih ga je treba obnoviti, a zaščita je nekaj let učinkovita in ima tudi protiprašni učinek – beton brez premaza se ob pometanju praši.

Umetne mase so prijetnejše za hojo Nekoliko bolj zahtevna rešitev delavniških tal so epoksidni, poliuretanski in drugi tlaki iz umetnih mas. Imajo višjo ceno, a so zaradi odličnih lastnosti verjetno najbolj razširjena talna obloga v profesionalnih delavnicah. Najpogostejši so epoksidni tlaki, ki ponujajo vse, kar ponuja beton – mehansko odpornost, odpornost za kemikalije, enostavno vzdrževanje in čiščenje. Poleg tega so neobčutljivi na sol in se ne prašijo, ne akumulirajo toplote in so prijetni za hojo. Razlikovati je treba med epoksidnimi tlaki in epoksidnimi premazi. Slednji so tanjši nanosi umetnih epoksi smol na obstoječ betonski tlak, ki ga na ta način zaščitimo pred kemikalijami in prašenjem. S takšnim premazom je lažje tudi čiščenje, trdnost in nosilnost pa sta odvisni od spodnjega betonskega sloja. Epoksidni tlaki so zahtevnejši, saj gre za več nanosov umetne smole, ki že imajo določeno trdnost in z ustreznimi dodatki omogočajo večje obremenitve, ki so manj odvisne od betonske podlage. Glede epoksidnih tlakov lahko zasledite nekaj pripomb glede občutljivosti za vlago – po našem poizvedovanju je to posledica slabe talne hidroizolacije. Z ustrezno pripravljeno betonsko podlago in ustrezno hidroizolacijo je epoksidni tlak trpežna rešitev, ki ima v srednje obremenjenih okoljih življenjsko dobo do trideset let.

Zložljive talne obloge,PVC in guma V delovnih okoljih so precej razširjene tudi gumijaste talne obloge. Najdemo jih v obliki rol ali plošč ter so ugodna in za polaganje enostavna rešitev. Ker je mehka, je udobna za hojo, a zato tudi občutljiva za praske in upogibanje. Alternativa gumijastim oblogam so v zadnjem času PVC-obloge na klik, ki se jih polaga kot plošče. Podobne plošče najdemo tudi v gumijasti izvedbi, a so te iz PVC na otip trdnejše in zato bolj odporne. Podobno kot pri laminatu se oblogo sestavi iz plošč, ki imajo običajno obliko kvadrata s stranico vsaj 50 centimetrov. S takšnimi ploščami v različnih barvah lahko ustvarjamo zanimive vzorce in oznake na tleh, prednost takšnega polaganja pa je tudi lažje delo v prostorih, v katerih je že nameščena notranja oprema.

Na poti k boljšim pogojem za delo Pri izbiri talnih oblog v delavnici ne pozabimo na udobje pri delu. Dolgotrajno delo na nogah obremenjuje stopala in hrbtenico, zaradi slabega ogrevanja pa so številne delavnice pozimi hladne. V tem smislu so za delavce najmanj prijazni betonski tlaki in keramične ploščice, saj imamo brez zadostnega ogrevanja pod nogami mrzla trda tla. Nekateri tlaki so manj dovzetni za hladno vreme, pa tudi za hojo so prijetnejše mehkejše talne obloge, kot so epoksidni tlaki, guma in PVC. Težave pri dolgotrajnem delu na nogah lahko nekoliko omilimo s posebnimi podlogami za blaženje pri stoječem delu, ki jih namestimo na mesta, kjer se najpogosteje stoji.