Otroci s sladkorno boleznijo, pri katerih telo ne proizvaja dovolj inzulina ali se telesne celice nanj ne odzovejo pravilno, si morajo inzulin prek injekcij ali s pomočjo črpalk dovajati sami. Z aprilsko dobrodelno prireditvijo želijo organizatorji opozoriti javnost, predvsem pa pristojne in odgovorne institucije na problematiko, s katero se soočajo ti otroci. Poudariti želijo tudi pomen in možnost uživanja čebeljih pridelkov pri sladkorni bolezni in hkrati ozaveščati o zdravem načinu življenja.

»Vse pešpoti vodijo na sedež ČZS« Predsednik ČZS Boštjan Noč pa se je odločil, da bo šel 17. aprila peš iz domačega kraja, Žirovnice, do Lukovice, sedeža ČZS. Pot je dolga okoli 58 kilometrov. Akcijo je poimenoval »Vse pešpoti vodijo na sedež ČZS«. Pohod bo oplemenitil z izobraževalno in dobrodelno noto, zato je pozval vse slovenske čebelarje in podpornike, da gredo na dan dogodka vsak od svojega doma ali iz službe vsaj del poti, odvisno od zmožnosti, peš na sedež ČZS. Tudi s to akcijo želijo ozaveščati javnost in pristojne službe o problematiki sladkorčkov, kot imenujejo otroke s sladkorno boleznijo. Častni pokrovitelj projekta je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Več o projektu najdete na spletni strani http://www.czs.si/content/x8.