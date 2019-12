Pri hišni preiskavi so zasegli skupaj 129 petard različnih proizvajalcev oziroma blagovnih znamk. Ker gre za prepovedane petarde bodo zoper 37-letnico uvedli postopek o prekršku zaradi kršitve zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih, za kar je zagrožena globa od 400 do 1200 evrov.

Pri hišni preiskavi so zasegli še pištolo in brzostrelko z dvema nabojnikoma z naboji ter več kot 350 nabojev različnih kalibrov za avtomatsko in polavtomatsko orožje.

Odkrili so tudi prirejen prostor za gojenje konoplje in zasegli 22 rastlin konoplje skupaj z opremo. Zaseženo konopljo so poslali v analizo na nacionalni forenzični laboratorij. V primeru pozitivnega rezultata analize konoplje bodo 37-letnico kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog, kar se kaznuje z zaporom od enega do 10 let.

Zaradi suma storitve kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva bodo kazensko ovadili še 47-letnika, ki so mu na istem naslovu med hišno preiskavo zasegli omenjeno orožje in strelivo, za katere niso imeli dovoljenja in jih ne bi smeli imeti v posesti, so zapisali na policiji.

37-letnici so metliški policisti sicer 17. decembra v večernih urah že zasegli 1401 petardo. 37-letnico so policisti kontrolirali med opravljanjem nalog varovanja državne meje v bližini Rosalnic. Zaradi kršitve zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih so že takrat zoper njo uvedli postopek o prekršku, so spomnili v sporočilu za javnost.