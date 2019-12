Štiriindvajsetletno Bogatajevo v nedeljo čaka pregled z magnetno resonanco in po tem bo znanih več informacij o njeni poškodbi, so sporočili iz Smučarske zveze Slovenije.

Sicer je do poškodbe prišlo skoraj točno leto dni po nesrečnem padcu Eme Klinec na veliki skakalnici v Planici, po katerem je morala predčasno končati sezono. To zimo je pokazala, da je uspešno sanirala poškodbo in se na tekmi svetovnega pokala v Klingenthalu zavihtela tik pod vrh na drugo mesto.

Za Križnarjevo je sicer na slovenskem pokalu na drugem mestu končala Jerneja Brecl, tretja je bila Katra Komar, četrto mesto sta si razdelili Špela Rogelj in Ema Klinec.

Med člani sta si zmago razdelila Žiga Jelar in Jaka Hvala.