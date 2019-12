Conte je na novinarski konferenci ob koncu leta za začetek januarja napovedal vrh koalicijskih partneric, na katerem naj bi dorekli časovni načrt za uresničevanje reform do konca tega mandata. "Določili bomo, katere reforme imajo prednost in jih je treba uresničiti najprej," je poudaril nestrankarski premier, ki od septembra vodi svojo drugo vlado, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

"Za nas se začenja triletni maraton, med katerim bomo uresničili ukrepe, na katere država in Italijani čakajo že leta. Te reforme so nujne za izboljšanje kakovosti življenja v naši državi," je dodal. Med prednostnimi ukrepi je Conte naštel krepitev gospodarske rasti, debirokratizacijo, pravosodno in davčno reformo.

Predsednik italijanske vlade namerava poleg tega uresničiti ambiciozen infrastrukturni načrt, od katerega bo imel koristi predvsem jug države. "Naš vladni program ne vsebuje sanj, temveč konkretne načrte, ki jih je mogoče uresničiti v korist države," je poudaril.