Paris je lahko zelo zadovoljen s koncem tedna v Bormiu. Z drugo zmago v sezoni je prvič v karieri skočil na mesto vodilnega v skupnem seštevku svetovnega pokala. Prav tako je s 304 točkami prevzel vodstvo tudi v posebnem smukaškem seštevku, kjer je za štiri točke prehitel Feuza.

Na vrhu skupnega seštevka sta dva specialista za hitre discipline. Drugi za Parisom (449 točk) je Norvežan Aleksander Aamodt Kilde (394). Njegov rojak, slalomski in veleslalomski specialist, Henrik Kristoffersen (379) je po novem tretji.

Tridesetletni Paris je najuspešnejši tekmovalec Bormia. Na Stelviu je dobil štiri smuke po vrsti od leta 2017, skupno pa je v Bormiu zbral že šest zmag, pet od teh na smukih. Vsega skupaj ima v svetovnem pokalu 18 zmag, 14 v kraljevski disciplini. Lani je na tem prizorišču zmagal tako na superveleslalomu kot smuku. Prvič pa je na tem smuku zmagal leta 2012, kar je bila tudi njegova prva zmaga v svetovnem pokalu. S 14 smukaškimi zmagami je najuspešnejši italijanski smukač, pred Isolde Kostner in Kristianom Ghedino (oba 12).

Italijan je bil že v petek na nadomestnem smuku za odpadlo tekmo iz Val Gardene najbolj drzen. Po manj kot 24 urah pa je ponovil vajo ter znova uprizoril novo vrhunsko vožnjo na eni najbolj zahtevnih in atraktivnih preizkušenj v svetovnem pokalu.

S prednostjo 1,61 sekunde je za prevzem vodstva prehitel Avstrijca Vincenta Kriechmayrja. Parisova vladavina v Bormiu je bila prvič ogrožena ob nastopu Feuza, ki pa je za kraljem Bormia zaostal 26 stotink sekunde.

Za razvrstitev na drugi stopnički zmagovalnega odra pa je bilo treba počakati še številko 25. To je nosil 25-letni Urs Kryenbühl, ki je odlične vožnje kazal že marca na švicarskem državnem prvenstvu, a je šele na najtežjem smuku pokazal, iz kakšnega testa je. V petek je bil trinajsti, kar je bila tudi njegova najboljša uvrstitev v svetovnem pokalu. Do sobote v Bormiu, ko je poskrbel za prvi skok na stopničke. S tem je v smukaškem seštevku naredil medvedjo uslugo rojaku Feuzu, ki je v petek zaostal zgolj za Parisom.

V boju za četrto mesto je Norvežan Aleksander Aamodt Kilde (+0,73) ugnal Avstrijca Matthiasa Mayerja, ki je bil v petek tretji. Kar trije Švicarji so v prvi šesterici. Kryenbühl, Feuz in na šestem mestu Niels Hintermann.

Deseta obletnica slovenske zmage na smuku v Bormiu je minila v znamenju slovenske točkovne ničle. Devetindvajsetega decembra 2009 je slovito smukaško strmino pokoril Andrej Jerman. Deset let pozneje pa je bil najboljši slovenski dosežek 38. mesto.

Boštjan Kline je bil hitrejši kot v petek. A je bil z zaostankom 3,79 sekunde še vedno prepočasen za točke za svetovni pokal, ki jih osvoji najboljših 30. Martin Čater in Miha Hrobat tokrat nista prišla do cilja. Klemen Kosi, ki je lani na smuku v Stelviu grdo padel in dobil udarec v nos in obraz, tokrat sploh ni šel na start.

V nedeljo bodo alpski smučarji koledarsko leto 2019 končali z alpsko kombinacijo s superveleslalom in slalomom. Slovenski tabor veliko pričakuje od nedeljskega nastopa Štefana Hadalina, dobitnika srebrne medalje v kombinaciji v Areju.