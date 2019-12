Vreme: Na Primorskem pretežno jasno, drugod zmerno do občasno pretežno oblačno

Danes bo na Primorskem pretežno jasno, drugod pa zmerno do občasno pretežno oblačno, dopoldne bo ponekod v osrednji Sloveniji megla. Pihal bo šibek do zmeren severni ali severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 6, na Primorskem do 10 stopinj Celzij, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.