Kraljem, ki so prekinili niz treh zaporednih porazov, po dveh tretjinah ni kazalo dobro, saj so zaostajali z 0:2. Za domače sta v 27. in 32. minuti zadela Erik Karlsson in Joe Thornton. Potem pa so gostje zrežirali preobrat. V zadnjem delu rednega dela je na debiju v dresu Los Angelesa dvakrat zadel Frk (42. in 59. minuta), ki sicer izkušnje nabira v nižji ligi AHL za Ontario, v petek pa so se pri kalifornijski ekipi odločili, da mu ponudijo priložnost v ligi NHL. »Seveda sem vesel. Odigral sem veliko minut in to je vedno dobro. Soigralci so mi veliko pomagali, da sem izpadel dobro in zato sem res vesel. So dobri hokejisti in vesel sem, da sem del tega,« je po koncu povedal Frk.

V podaljšku je za popoln preobrat in zmago kraljev zadel Carter.«Ekipa se je dobro borila. Nismo si želeli zaostanka, saj se moraš potem boriti, da se vrneš nazaj v igro, a v naši napadalni skupini lahko upamo in se borimo vse do konca in danes se je izplačalo. Lepo je bilo videti Frka, da je prispeval k zmagi in pokazal svoje znanje,« je tekmo ocenil trener Kingsov Todd McLellan.

Los Angeles Kings prihodnja tekma čaka že v noči na nedeljo, ko bo Kopitar s soigralci gostoval pri Vancouver Canucks.

Do zmage po podaljšku sta prišli tudi trenutno vodilna in druga ekipa lige St. Louis Blues, ki ji je sedmo zaporedno zmago s 5:4 nad Winnipeg Jets prinesel David Perron. Hokejisti Washington Capitals pa so z 2:1 premagali Columbus Blue Jackets, tekmo je v četrti minuti podaljška odločil T.J. Oshie. Njihov kapetan Alex Ovečkin pa je sporočil, da 25. januarja ne bo igral na tekmi zvezd, saj potrebuje počitek.

Novo zmago je zabeležil tudi Boston Bruins, ki je s 3:0 premagal Buffalo Sabres. Za drugo moštvo vzhoda je dvakrat zadel Patrice Bergeron. Neuspešni pa so bili hokejisti New York Islanders, ki morali premoč priznati Chicago Blackhawks. Bilo je 5:2 za domače.