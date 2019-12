Pogodba bo podpisana v času, ko Turčija, ki ima napete odnose z državami EU, s svojimi projekti in plinovodi krepi povezave z Libijo, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Kabinet grškega premierja Kiriakosa Micotakisa je napovedal, da bo pogodba o projektu EastMed podpisana v Izraelu 2. januarja, pogodbo pa bosta podpisala še izraelski premier Banjamin Netanjahu in ciprski predsednik Nikos Anastasiades.

Po plinovodu bo lahko na leto steklo 12 milijard kubičnih metrov plina med Izraelom in Grčijo ter nato do Cipra. Plin bo nato pot nadaljeval do Italije in v države srednje in vzhodne Evrope.

Z izgradnjo plinovoda naj bi Grčija, Izrael in Cipe postali ključna točka pri ohranjanju energetske neodvisnosti Evrope.