Začelo se je, ko je 28-letnik iz Miamija na ulici nadrl 65-letnega Juda in ga nato še udaril v obraz. Mladeniča so najprej odpeljali k psihiatru, potem pa v zapor.

30-letnica je napadla in pretepla tri Judinje, zaradi česar so jo obtožili zločinov iz sovraštva in zaprli, skupina najstnikov pa je napadla šest in sedem let stara fanta v Williamsburgu. Nasilneži so jo pobrisali.

Še ena skupina je v Crown Heightsu v 25-letnega Juda metala pijačo in ga zmerjala, 56-letnega Juda pa je eden od nestrpnežev, ki so ga obstopili, udaril v obraz.