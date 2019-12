Moore je prepričan, da Trump doslej v treh letih ni izgubil prav nobenega podpornika, temveč so ti postali le še bolj navdušeni nad njim.

"Kdorkoli bo demokratski kandidat, bo prihodnje leto dobil od štiri do pet milijonov glasov več od Trumpa. Hillary Clinton jih je dobila tri milijone več. Niti najmanj ne dvomim, da bodo ljudje v državah, kot sta Kalifornija in New York, naravnost drli na volišča, da bi glasovali proti Trumpu, a na volišča bodo drli tudi v državah, kjer je Trump zmagal," je dejal Moore.

Trump je leta 2016 zmagal, potem ko mu je uspelo tesno premagati Clintonovo v državah srednjega zahoda Wisconsin in Michigan ter v Pensilvaniji. Te tri države so veljale za demokratske in če bi ostale takšne, bi večino elektorskih glasov dobila Clintonova.

"Povem vam, da se mu podpora na srednjem zahodu ni niti najmanj znižala. Njegovi se zelo bojijo, da bo izgubil, in bodo prišli volit,"je dejal Moore.

Moora malce pomirja to, da bodo 70 odstotkov volilnega telesa prihodnje leto novembra tvorili ženske, pripadniki manjšin in mladi, to pa naj bi bili demokratski volivci.

"Ampak tem ljudem se ne sme ponuditi še ene Hillary Clinton," meni Moore, ki je leta 2016 podpiral Bernarda Sandersa. Še vedno je prepričan, da bi morala demokratska stranka izvoliti kandidata, ki ne bi bil predstavnik sredine kot Clintonova, ker to baze ne navdušuje za volitve.