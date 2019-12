Igralci in člani strokovnega vodstva so se sicer na pripravah zbrali na praznični četrtek v dvorani Zlatorog v Celju, do današnjega Vranješevega prihoda pa so v Zrečah pod vodstvom pomočnika selektorja Uroša Zormana in kondicijskega trenerja Primoža Porija skupaj opravili tri treninge. Na uvodnem zboru je zaradi klubskih ali zasebnih obveznosti manjkalo šest igralcev od skupno 24 povabljenih (Urban Lesjak, Urh Kastelic, Simon Razgor, Miha Zarabec, Dean Bombač, Nejc Cehte), ki se bodo pridružili v drugem delu priprav, ki se začenjajo 2. januarja. Vranješ je imel še v četrtek zvečer klubske obveznosti: njegov klub Kristianstad je v 21. krogu švedske lige gostoval pri Helsingborgu in zmagal s 30:28, za vodilnim dvojcem Malmö in Alingsas pa z dvema tekmama manj zaostaja zgolj za tri točke (33:30).

Skoraj kot roka in rokavica Tako kot ob njegovi inavguraciji pred desetimi dnevi v Ljubljani je bila tudi današnja novinarska konferenca v pripravljalni bazi v Zrečah množično obiskana. In tako kot je bil v reprezentančnem taboru med vladavino Veselina Vujovića »uradni« jezik srbohrvaščina, bo tudi pod Vranješevo taktirko. To je nakazalo že druženje s predstavniki sedme sile, na vprašanje, v katerem jeziku bo govoril na treningih in tekmah, ko bo jezen, pa je Ljubomir Vranješ v smehu odgovoril: »Lahko sem jezen v veliko jezikih. Včasih v švedščini, včasih v angleščini, včasih 'po naše'. A upam, da se mi sploh ne bo treba jeziti.« Šved srbskih korenin je pojasnil, zakaj se je po selektorskem delu s Srbijo in Madžarsko odločil še za Slovenijo: »Najprej zaradi ekipe, v kateri vidim neverjeten potencial. In če to vidiš kot trener, imaš neko vizijo, kako in kaj lahko narediš s temi igralci. Prepričan sem, da imajo igralci veliko voljo, željo in motiv, vse to pa imam tudi jaz. Kako se igralski kader vklaplja v moj sistem igre in mojo trenersko filozofijo, lahko rečem takole: ne prilega se kot roka v rokavico, ampak skoraj tako. Seveda bom spremenil nekatere stvari v obrambi in napadu, kar bo potem takoj vidno v naši igri, toda to so novosti in spremembe, s katerimi tako kakovostni igralci ne bodo imeli nobenih težav.« Komaj 166 centimetrov visoki Vranješ ne vidi težav v tem, da je do prve tekme na EP s Poljsko samo še 13 dni: »Tudi če bi imel več oziroma veliko časa, to še ne bi pomenilo, da bi bilo kaj lažje. Včasih je celo dobro imeti na razpolago manj časa. Ne glede na razpoložljiv čas bomo imeli normalne priprave: tek, fitnes, rokomet… Na videoposnetkih sem si ogledal deset, dvanajst tekem Slovenije in dve, tri od vsakega igralca. Ustvaril sem si sliko o njih, jih analiziral in vem vse o njih.«

Šestnajsterica znana zelo hitro Na Dnevnikovo vprašanje, zakaj je na prvi zbor na sklepne priprave za veliko tekmovanje povabil 24 igralcev, kar je rekord v zgodovini slovenske reprezentance, je Vranješ na šaljiv način kot iz topa izstrelil: »Ali je to res rekord? Super. Dobro, da smo kar takoj začeli z rekordi.« Nato je v resnejšem tonu nadaljeval s pojasnilom, zakaj se je odločil za tako veliko igralcev: »Šesterica, ki manjka, se bo pridružila šele po novem letu. Zato sem imel možnost, da vidim na delu v živo tudi nekatere mlajše igralce, ki so trenutno še bolj v ozadju, vendar so prihodnost slovenskega rokometa.« S pohvalnimi besedami je govoril tudi o svojem pomočniku Urošu Zormanu: »V Veszpremu in Kristianstadu sem si sam izbral strokovni štab, v slovenski reprezentanci pa je bil ob mojem prihodu seveda že postavljen. Mogoče bi mi bilo v teh dneh lažje, če bi imel ob sebi človeka, ki že dlje časa ve, kako delam in delujem. Toda Zorman mi zelo ustreza, nimam dvomov, da najina naveza ne bi dobro delovala. Ima neverjetne igralske in trenerske izkušnje kot pomočnik Talanta Dušebajeva v Kielcah – in to seveda moramo izkoristiti.« Ne glede na rekordni spisek kar 24 igralcev je selektor Vranješ presenetil z izjavo o zelo hitrem krčenju seznama potnikov za EP 2020: »Šestnajst igralcev, ki naj bi igrali na prvenstvu, bo znanih že pred novim letom. Ko bomo drugega januarja začeli drugi del priprav, želim imeti jasno šestnajsterico, zraven pa mogoče še dve rezervi za vsak primer. Mogoče se vam to zdi hitro, prehitro, vendar ni. Večina reprezentanc že ima izbranih šestnajst igralcev. Dean Bombač? Da, sicer prihaja šele 2. januarja, a zagotovo lahko obljubim, da bo med potniki na EP.« Vranješ priznava, da s svojim predhodnikom Veselinom Vujovićem (še) ni bil niti v osebnem niti v telefonskem stiku: »Odkar sem uradno postal selektor Slovenije, je minilo šele deset dni. Zaradi kopice rokometnih obveznosti v klubu in reprezentanci niti nisem imel časa. Mogoče pa ga bom v prihodnosti poklical.«