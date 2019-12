In spet nekateri menijo, da je čudno, če se slovenski ustvarjalci hvalijo, kako natančno so povzeli skandinavske kriminalke. Sto ljudi, sto čudi, a vsi so si edini: Sebastian Cavazza, detektiv hrapavega glasu iz Jezera, je pravi magnet za dekleta in žene.

Ravno nasprotno kot recimo Zmago Jelinčič. Njemu dekleta serijsko bežijo. Že leta 2000, ko je bilo glasovanje o takratni Bajukovi vladi, mu je iz stranke, pa tudi iz partnerske zveze zbežala Polonca Dobrajc, kam drugam kot k Janezu Janši, v zavetje glasovalnega stroja njegove SDS. Potem mu je letos z mlajšim zbežala žena Monika, sicer izvrstna svetovalka za načrtovanje strategije mednarodnih odnosov pri Mestni občini Ljubljana. O podrobnostih poroča bolj ali manj rumeni tisk, ki se vsaj malo ukvarja še z enim begom možganov iz Jelinčičevih vrst. Ja, ušla mu je tudi poslanka in poklicna erotična maserka Lidija Ivanuša. Tudi ona je krenila proti desni k SDS, k Janezu Janši. No, morda je Sebastian Cavazza res magnet za gledalke, Zmago Jelinčič pa to očitno ni. N.N.