Potem ko je v spopadih med policijo in protestniki minuli četrtek in petek po petkovih molitvah v severni državi Uttar Pradesh umrlo 19 ljudi, so oblasti okrepile varnost in že v četrtek prekinile dostop do interneta v 21 od skupno 75 okrožjih.

Danes so po podatkih policije protesti minili mirno. Zaradi spornih objav na družbenih medijih so prijeli 124 ljudi. Na občutljivih krajih so namestili paravojaške sile in jih nadzirali z droni, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Od uveljavitve spornega zakona, ki predvideva poenostavljen postopek za pridobitev državljanstva za nemuslimanske priseljence iz sosednjih, večinsko muslimanskih držav - Afganistana, Bangladeša in Pakistana - je bilo od 11. decembra v spopadih med policijo in protestniki v Indiji ubitih 25 ljudi. Protesti izven države Uttar Pradesh, kjer je 20 odstotkov prebivalcev muslimanov, so sicer večinoma mirni.

Kritiki menijo, da zakon ni v skladu z indijsko sekularno ustavo in da želi z njim indijski premier Narendra Modi marginalizirati 200 milijonov indijskih muslimanov, ki tvorijo 14 odstotkov prebivalstva. Modi te očitke zanika.