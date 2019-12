Ob mednarodnih vrhuncih – tekaškem Tour de Ski in biatlonskem svetovnem izzivu v nemškem Gelsenkirchnu – bo osrednja pozornost na domačem tekaško-biatlonskem parketu na nizu državnih prvenstev na Pokljuki. V 24 urah bodo od sobote dopoldne (10.00) do nedelje dopoldne tri tekme. Dopoldanski termin je na Rudnem polju rezerviran za biatlonce, ki se bodo pomerili v sprintu in zasledovanju. V soboto popoldne je na sporedu prva disciplina tekaškega državnega prvenstva v 29. sezoni prvenstev v samostojni Sloveniji. Biatlonci še niso pri tako visoki številki, saj prvenstva v prvih letih samostojnosti niso bila tako redna.

Jakov Fak, Klemen Bauer in Rok Tršan so kandidati za prvi domači naslov, ki šteje za sezono 2020. Lanski prvak Rok Tršan je bil včeraj na Pokljuki med najbolj zagretimi na treningu, a je bila obramba naslova predvsem pri odločitvi Jakova Faka o nastopu. Najboljši biatlonec je bil pred leti že trdno prepričan, da se bo po številu naslovov prvaka Slovenije zavihtel na vrh večnega sezonama, a mu v zadnjih letih ni šlo po načrtih. V najuspešnejših sezonah so ga skupaj s Tejo Gregorin vabili tudi na svetovni ekipni izziv v areno Schalke, ki je tradicionalno v terminu državnih prvenstev. Teh povabil v zadnjih letih ni več, ker Slovenija nima konkurenčne biatlonke za štafeto dvojic, Jakov Fak pa tudi ni bil vedno optimalno pripravljen, da bi tvegal zdravje za domače naslove. Zvezdice prvaka tako nabira bolj počasi in Klemen Bauer kot kralj biatlonskih državnih prvenstev še ni ogrožen. Državno prvenstvo je vedno izziv tudi za mlajše, kot je Alex Cisar, saj so to redke priložnosti, da se lahko enakovredno pomerijo z biatlonci iz svetovne lige. Povsem odprt bo lov na zvezdice med biatlonkami.

Tokratno državno prvenstvo bo tudi prvo na malce spremenjenih progah na Pokljuki. Trase so otežili in bodo bolj favorizirale boljše tekače. Na Pokljuki se že pripravljajo na tekme svetovnega pokala, ki bodo med 22. in 26. januarjem. Nove trase prog so bile nujne za izvedbo svetovnega prvenstva, ki bo februarja prihodnje leto. Po zadnji odjugi so bili na Pokljuki primorani znova dodatno zasneževati del že pripravljenih prog z lanskim skladiščenim snegom, dela prog se bodo lotili po novem letu. V teh dneh je na Rudnem polju velika gneča, tako s tekmovalci kot z rekreativnimi tekači. V času tekem bodo proge za rekreacijo in treninge zaprte. Gneči se bodo tekači z državnim prvenstvom s popoldanskim terminom (15.30) izognili. Tekmovanje za Memorial junakov gorjanskega laufa, kot se tekma uradno imenuje, je že po tradiciji v izvedbi ŠD Gorje, ki stavi na večerni čas in del prog osvetli z baklami. Prijavljenih je kar 250 tekačev in tekačic, še enkrat več kot biatloncev. V ekipnem sprintu Anamarija Lampič in Anita Klemenčič ne bosta branili naslova, saj začenjata 14. turnejo Tour de Ski. Tudi Janez Lampič in Luka Prosen članskega moškega naslova ne branita. Prva favorita za naslov sta Miha Ličef in Luka Markun (Gorje), tik za njim pa Benjamin Črv in Vili Črv (Planica), v ženski konkurenci pa najvišje kotirata Anja Mandeljc in Sara Jazbec (Triglav) pred izkušeno člansko-mladinsko navezo Alenka Čebašek in Lucija Medja (Bled).