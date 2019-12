Podbreška potica, pripravljena iz domačih lokalnih sestavin po starih receptih, slovi daleč naokoli. Lani in letos je, kot opozarja Jernej Jeglič, vodja projekta, dobila številna priznanja. Pred nedavnim pa so v Podbrezjah predstavili novost – podbreško potico z drožmi.

Uporaba droži pri peki kruha je pri nas vse bolj priljubljena, v Podbrezjah pa spomnijo, da jih pri pripravi testa za potico omenjajo že stari recepti. Tako so se dokopali do zapisa iz leta 1915, v katerem domačinka Rezka Aljančič Falent pripoveduje o peki krhlove potice z drožmi. Gre za mešanico moke in vode ter različnih vrst mlečnokislinskih bakterij in kvasovk, ki so naravno prisotne v moki in okoli nas.

Falentova je med drugim o peki potice z drožmi zapisala takole: »Otroci smo priprave za peko lahko opazovali le od daleč, saj nas mama niso pustili poleg. Začelo se je v petek zvečer, ko so mentrgo (mizo) premaknili k zakurjeni peči in najprej začeli s sejanjem moke. Potem so pripravili droži, nadomestilo za kvas, ki je bilo pripravljeno iz ostankov testa zadnje peke. Droži, ki so bile prej ves teden v mentrgi, so zvečer namočili v z vodo razredčeno mleko in jih naslednji dan uporabili kot kvasec. Moki so dodali vodo, mleko in sol ter kvasec in zamesili testo. Na koncu so dodali še svinjsko mast.«

Koruzni zdrob za preizkus »Zgodaj zjutraj so najprej zakurili v peči, potem pa začeli pripravljati nadev iz suhih krhljev. Iz vzhajanega testa so mama naredili hlebčke, jih dali v peharje na ponovno vzhajanje. Testo so najprej zvaljali in ga potem z lesenim nožem premazali z nadevom ter povili in vložili v module (potičnike), ki so jih izdelovali v bližnjem Ljubnem. Testo so povrhu še pomazali z mešanico črne kave in žvrkljanega jajca,« je bilo zapisano v njenem zvezku z recepti. Z lesenim loparjem so v ravno prav ogreto peč, za preizkus so vanjo dali koruzni zdrob, ki ni smel porjaveti, položili najprej kruhove hlebčke, potem pa še modul s krhlovo potico. Peka je bila končana po približno eni uri, med drugim navaja zapis domačinke. Peke potice (in tudi kruha) z drožmi se pod mentorstvom Marlene Skvarča pogosto loteva tudi Veronika Aljančič, ena od podbreških mojstric peke potice. Z zapisovalko omenjenega recepta si delita priimek, saj je bila Falentova Rezka teta Veronikinega moža. Skvarčeva, mentorica mojstrice današnjega časa, pa je o potici Veronike Aljančič zapisala, da ima izrazit vonj, zaznano kislo komponento sadja in da je aroma njene potice z drožmi žlahtna in celo bolj polna kot pri klasični potici.