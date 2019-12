Bila je namreč prva, na katero smo pomislili ob pogovoru z znancem, ki ga je v medijih in »medijih« zmotilo nekaj povsem drugega. In sicer, da, kadar pišejo in pišemo o prometni varnosti, »zdaj pa že res preveč napihujemo« to, da sta za vse kriva alkohol in prehitra vožnja. Saj da to že vemo vsi in ni treba vseskozi ponavljati. In naj raje napišemo kaj tudi o tistih, ki vozijo prepočasi, saj da so prav enako nevarni. Pa pustimo ob strani, da ti niso »prav enako« nevarni, temveč bistveno manj, ter da na to vseeno opozarjajo in opozarjamo. Osredotočimo se na to, da »vsi vedo, kako nevarna je prehitra in vožnja pod vplivom alkohola in tega ni treba vseskozi poudarjati«. Oziroma, ker smo v prednovoletnem času, ko se bliža le še vrhunec vseh decembrskih z alkoholom zalitih zabav, raje zgolj na vožnjo pod vplivom alkohola.

Ker naj bi to, kako nevarna je ta in za koliko nesreč in smrtnih žrtev je kriva, vedeli in se tega zavedali vsi, bi upravičeno pričakovali, da bodo to potrdile tudi številke. Saj bi se ob omenjenem ja že zdavnaj morali spametovati in bi te morale biti bistveno nižje. Pa, prav bizarno, niso! V prvih enajstih mesecih letošnjega leta je namreč v prometnih nesrečah, ki so jih zakrivili alkoholizirani udeleženci, življenje izgubilo kar 31 ljudi, nemara najhuje pa je, da je to kar 55 odstotkov več kot lani, ko jih je umrlo 20. Kar 659 ljudi je bilo ob tem zaradi alkoholiziranih povzročiteljev hudo in lažje telesno poškodovanih, zadnji dokaz, da ne le stojimo na mestu, temveč se pomikamo vzvratno, pa je, da se je povprečna stopnja alkoholiziranosti povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom – povišala. Letos (podatki do meseca decembra) je namreč znašala kar 1,55 promila (oziroma 0,73 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka), kar pomeni, da se je v primerjavi z lanski letom zvišala za 0,22 promila. Kako je to mogoče, če pa vsi vemo, kako nevarna je vožnja pod vplivom alkohola in tega ni treba vseskozi ponavljati?

In za konec še ena »bizarna«: ko smo pred kratkim pisali o uvedbi obveznih varnostnih pripomočkov v avtomobile v letu 2022 in omenili, da zna kdo tako imenovano črno skrinjico vzeti tudi kot poseg v zasebnost, si nismo predstavljali, da bi kdo kot enako lahko razumel tudi obvezno predpripravo za alkoholno ključavnico. A ravno takšno mnenje sem prav tako že zasledil. Kljub vsemu zlu, ki ga alkohol povzroči (tudi) v prometu, kljub vsem zapisanim številkam, zna očitno kdo to, da mu naprava, če bo napihal preveč, ne bo pustila zagnati avtomobila, razumeti kot poseg v zasebnost. Pa naj razume, kdor more.