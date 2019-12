Dober mesec dni pred koncem rednega dela tekmovanja v alpski hokejski ligi je vodilna Olimpija na odlični poti, da si predčasno zagotovi vstopnico za končnico, kjer bo v vlogi udarnega favorita za ubranitev naslova prvaka. Jeseničani bodo glede na dosedanji izkupiček očitno vse stavili na kvalifikacijski del tekmovanja, kjer se bodo moštva potegovala za sedmo in osmo mesto, ki vodita v izločilne boje.

Tivolski hokejisti prekipevajo od zmagovalne miselnosti, saj njihovega šampionskega pohoda nihče ne zaustavi. Potem ko je v Olimpija v minuli sezoni osvojila vse tri lovorike, letošnja zima kaže znamenja, da je moštvo že preraslo raven tekmovanja v alpski ligi, zato bi v vodstvu kluba lahko začeli resno razmišljati o večjih izzivih. V domačih krogih še vedno odmeva visoka ljubljanska zmaga pred tednom dni v Podmežakli, ko so imeli slovenski prvaki strelske vaje (7:0) in na derbijih vpisali najvišjo gostujočo zmago po letu 1996. Olimpija je tako suverena, da zmaguje tudi takrat, ko ji igra ne steče po načrtih. Zelo sladka je bila zmaga večer po derbiju na Jesenicah na tivolskem ledu proti Asiagu, v četrtek zvečer pa so Ljubljančani slavili še v Cortini, ko je zmagoviti gol v podaljšku zabil Mark Čepon. Olimpijo do konca rednega dela čaka še deset tekem (po pet doma in v gosteh). Za slovo od domače dvorane bo v Tivoliju danes ob 17.30 gostoval Vipiteno. Ljubljančani se lahko pohvalijo z najboljšim izkupičkom v ligi ob branjenju z igralcem manj.

Jeseničani medtem praviloma premagujejo slabše nasprotnike iz spodnjega doma, največkrat pa se jim zatakne proti konkurenčnejšim ekipam, ki se potegujejo za končnico. Zanimivo, da proti boljšim nasprotnikom prikažejo spodbudnejše predstave, a tudi zaradi lastne nezbranosti prevečkrat ostanejo brez točk. Ker se železarji zelo počasi učijo iz lastnih napak, za Jesenice nikakor ni občutnega premika na lestvici. Očitno niti francoski vratar Antoine Bonvalot ni veliko boljši od domačih adutov. Nazadnje je proti Kitzbühlu prejel zadetek kar z nasprotnikove polovice igrišča, ko je tekmec iz obupa po zraku poslal ploščico pred njegova vrata. Trenerju Mitji Šivicu v zadnjem obdobju delo otežujejo poškodbe, saj so zunaj tekmovalnega pogona Jaka Ankerst, Žan Primožič in Gašper Korošec. Če bi imeli na Jesenicah alternativo na trenerskem položaju, bi Šivic po polomu z Olimpijo ostal brez službe, tako pa je najvišji poraz sezone na domačem ledu minil brez resnejših posledic.