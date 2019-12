Italijan Dominik Paris je z veličastno predstavo dobil prvega od dveh zaporednih smukov v Bormiu, kjer se tekmovalci ob zaključku leta potegujejo za točke svetovnega pokala. Paris je na slovitem Stelviu z napadalno vožnjo še tretje leto zapored ugnal vso konkurenco in dobil četrti smuk na zahtevni progi ob meji s Švico. Četverica slovenskih tekmovalcev je razočarala.

»Smučal sem do skrajnega roba zmogljivosti, kar se je izplačalo. Vmes sem izgubil nekaj časa, a sem se pravočasno rešil. Vsaka tekma je nov izziv. Na progi dam vedno vse od sebe, saj nikoli ne veš, kako se bo končalo. Počutim se kot kralj domače proge v Bormiu,« je razložil tridesetletni Dominic Paris, ki je prehitel vodilnega smukača sezone Beata Feuza in tretjeuvrščenega Matthiasa Mayerja. Paris je v svetovnem pokalu osvojil sedemnajsto zmago, od tega jih ima trinajst prav v smuku.

Natanko pred desetimi leti je v Bormiu slavil Andrej Jerman, tokrat pa so se njegovi rojaki z velikimi zaostanki tako kot na treningu gibali v ozadju. Martin Čater je tekmo končal na skromnem 39. mestu, Miha Hrobat, Klemen Kosi in Boštjan Kline pa so bili še slabši z uvrstitvami prav na repu končne razvrstitve. »Bormio poleg Kitzbühla predstavlja smuk sezone. Gre za pravi preizkus smučarskega znanje in tekmovalnosti. V tem je Paris očitno najboljši. Naši smukači so bili premalo odločni in preveč pasivni. Premalo zaupajo v svoje sposobnosti,« je komentiral trener Peter Pen. Tekmovalci se bodo v Bormiu danes ob 11.30 pomerili na drugem smuku, jutri pa jih čaka alpska kombinacija tudi s Štefanom Hadalinom.

Tekmovalke bodo zadnji konec tedna v koledarskem letu pričakale v Lienzu, kamor se karavana svetovnega pokala vrača po letu dni premora. Današnji veleslalom se bo začel ob 10.15, jutrišnji slalom pa petnajst minut prej. Na zadnjem slalomu v Lienzu so slovenske alpske smučarke dosegle moštveni uspeh s tremi uvrstitvami med vodilno enajsterico.

Bormio v številkah Smuk za moške: 1. Paris (Ita) 1:49,56, 2. Feuz (Švi) +0,39, 3. Mayer (Avs) +0,42, 4. Kilde (Nor) +1,03, 5. Muzaton +1,13, 6. Bailet +1,23, 7. Roger (vsi Fra) +1,37, 8. Ganong (ZDA) +1,48, 9. Dressen (Nem) +1,52, 10. Clarey (Fra) +1,55, 39. Čater +3,52, 47. Hrobat +4,37, 51. Kosi +5,12, 52. Kline (vsi Slo) +5,14.

Spored v Bormiu Sobota smuk za moške: ob 11.30. Od Slovencev bodo na startu Martin Čater, Miha Hrobat, Boštjan Kline in Klemen Kosi. Nedelja alpska kombinacija za moške: prva proga ob 11. uri, druga ob 14. uri. Od Slovencev bodo na startu Martin Čater, Miha Hrobat, Štefan Hadalin, Boštjan Kline in Klemen Kosi.