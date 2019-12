Slovenska reprezentanca v smučarskih skokih je optimistično razpoložena dopotovala v Oberstdorf na Bavarskem, kjer se bo danes s kvalifikacijami začela 68. novoletna turneja. Spomini na lansko turnejo niso prijetni. Brata Peter in Domen Prevc sta iz karavane izstopila že na drugi postaji v Garmisch-Partenkirchnu, potem ko sta izpadla že v kvalifikacijah. S tem spodrsljajev slovenske reprezentance, ki jo je v vlogi selektorja prvič vodil Gorazd Bertoncelj, na turneji še ni bilo konec, saj se Timi Zajc zaradi težav z zadrgo v Bischofshofnu sploh ni uvrstil v finalno serijo. Tako je bilo 20. mesto Zajca najboljša slovenska uvrstitev v skupnem seštevku turneje, potem ko je bil po treh tekmah celo kandidat za uvrstitev med najboljših pet. »Letos je cilj v skupnem seštevku uvrstitev do osmega mesta, na posameznih tekmah pa čim več tekmovalcev med najboljših deset,« je napovedal Gorazd Bertoncelj.

Zajc s psihološkimi težavami

Reprezentanca je bila zelo zadovoljna z zadnjima treningoma v torek in četrtek v Planici. Prvič v zadnjem mesecu je imela normalna treninga v odličnih pogojih. Ni bilo motenj z vetrom niti dežjem, ki vpliva na drsnost smučine. Skakali so ves čas z istega zaletnega mesta, zato so imeli pravo primerjavo pripravljenosti. »Peter Prevc je pokazal tako dobre skoke, da je bil na skakalnici le en dan. Lanišek je naredil nekaj zelo dobrih skokov, ki so zelo blizu tistim iz uspešnega obdobja jeseni. Bomo videli, koliko tega bo prenesel na turnejo. Skoki Zajca so bili na takšni ravni, da forma ni težava. Ni v sicer najboljši formi, za kakšen dober rezultat pa je dovolj. Na zadnjih dveh prizoriščih so se njegovi skoki slabšali od prvega proti zadnjemu, kar pomeni, da je problem psihološke narave. Težava je, da izsiljuje rezultat, ko obleče startno številko,« je pojasnil Bertoncelj.

Potem ko je bil Peter Prevc na začetku sezone po kakovosti tretji v slovenski ekipi za Laniškom in Zajcem, je pred prvim vrhuncem sezone že številka ena. Njegovi skoki so brez velikih nihanj, zato spada med tekmovalce, ki naj bi velike favorite turneje Kobajašija, Krafta, Geigerja in Stocha napadali iz ozadja. V boj za stopničke se bo vmešal le, če bo vsak skok zaključil z doskokom v telemark.

»Na zadnjem treningu v Planici je preizkušal tudi telemark. Nekajkrat mu je uspel, nekajkrat pa ne. Nezanesljivost pri telemarku izvira iz še prejšnjih dveh let. Poleti smo imeli toliko dela z drugimi stvarmi, da smo se premalo posvečali telemarku. Peter je naredil veliko spremembo, saj je bil dolgo časa med redkimi tekmovalci, ki so skakali brez zagozd v čevljih, nato pa si je sam zaželel, da jih preizkusi. Tisti, ki od mladih nog skačejo z zagozdami, nimajo težav, starejši pa se težje prilagodijo, zato ima težave pri doskoku v telemark,« je razkril Bertoncelj.