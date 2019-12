Čestitke za obeležitev dneva samostojnosti in enotnosti

Letošnja proslava ob državnem prazniku je poskrbela za nepričakovano novost. Pričakovali smo klasičen scenosled naših najbolj znanih umetnikov, ki bi z besedo, gibom, glasom in sliko prispevali k svečanosti in veličastnosti obeležitve državnega praznika. Tokrat smo vse navedeno dobili, le vrhunski umetniki so manjkali, zamenjali so jih ljudje, občani, naši sokrajani, ki so se na odru odlično znašli. Predstava je bila spontana, gladko tekoča, sproščena in nadvse prijazna, brez ambicij po umetniških presežkih, ki jih na takšnem mestu in ob takšnem času tudi ne potrebujemo. Igralci so govorili v imenu vseh občanov, najbolj avtentično so sporočali, da v Sloveniji niso le predsedniki, direktorji, politiki in vrhunski umetniki, ampak da smo v večini običajni, dobri in sposobni ljudje, vsak s svojimi težavami, s katerimi se vsakodnevno soočamo. In so nastopajoči sporočali, da nismo sami, da smo v tej družbi vsi skupaj, takšni in drugačni, in da mora država upoštevati vse ljudi, ne le najglasnejše, najpomembnejše ali najmočnejše.