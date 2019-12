Velika izbira je med jabolki: topaz stane od 0,70 do 2,50 evra za kilogram, carjevič 0,70 evra za kilogram, jonagold od 0,70 do 1,50 evra za kilogram, gala od 1,50 do 2 evra za kilogram, kosmač je po 2,50 evra za kilogram, če naštejemo samo nekatere vrste, ki jih je mogoče dobiti. Lešniki so po 15 evrov za kilogram, orehi 14 evrov za kilogram. Kaki je po 1,50 do 3,50 evra za kilogram, nektarine od 3 do 4 evre za kilogram, mandarine okoli 2,50 evra za kilogram in kivi okoli 4 evre za kilogram.

Goriška vrtnica je še vedno po 5 evrov za četrt kilograma. Za krompir je treba odšteti od 1 do 1,50 evra za kilogram. Solate različnih vrst v glavah, med njimi endivija na primer, so po 3 do 4 evre za kilogram. Korenje je po 1,20 do 3 evre za kilogram. Cvetača in brokoli staneta od 3 do 4 evre za kilogram, koromač okoli 4 evre za kilogram, listnata zelena pa 2,50 evra za kilogram. Cena rdeče pese je 2 evra za kilogram, brstičnega ohrovta pa od 2,50 do 3 evre za četrt kilograma. Hokaido buče so po 3 evre za kilogram. nm