Zadnja pika: Prazniki pa taki

Kakšno čudovito leto je skoraj za nami! V Sloveniji imamo skupaj 13 državnih in cerkvenih praznikov, ki so hkrati tudi dela prosti dnevi. Ter velikonočno in binkoštno nedeljo, ki sta prav tako dela prosta dneva. Vsaj eden izmed njih vedno, ampak res vedno pride na ponedeljek in se torej ni treba bati, da bi padel na soboto ali na nedeljo in bi tako šel v nič.