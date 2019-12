Jasno, na prvem mestu je v zadnjem času najbolj pogrešan junak filmskih platen, angleški agent 007, ki naj bi sovražnike napadel 8. aprila. Med tistimi, ki redko razočarajo, je letos tudi Steven Spielberg, kolikor se le da, pa smo spregledali neverjetna nova nadaljevanja stripovskih in animiranih filmov o junakih, ki se borijo z nadnaravnimi bitji s pomočjo nadnaravnih moči. Večina filmov na lestvici je seveda ameriških, nekaj je evropskih, kot vedno pa smo izpustili indijsko plesno-komedijantsko produkcijo. Ob naslovih in kratkih vsebinah smo dodali tudi datume premiernih prikazovanj.

No Time to Die Ni časa za smrt, bi lahko prevedli najnovejši film iz serije o Jamesu Bondu. Gre za 25. nadaljevanje, ki so ga spremljale mnoge afere. Vmes so skoraj zamenjali glavnega igralca Daniela Craiga, a so si premislili, so pa zato zamenjali angleškega režiserja Dannyja Boyla (Plitvi grob, Trainspotting, Revni milijonar, Yesterday) in njegovega sodelavca, škotskega dramaturga Johna Hodga, pripeljali pa ameriškega režiserja Caryja Jojija Fukunago (Pravi detektiv). Vemo, kdo je glavni junak, in vemo tudi, kdo je najbolj hudoben akter. To je Dani Malek, ki ga poznamo iz filma Bohemian Rhapsody. Še vedno je v igri tudi priprt vodja Spectre Christopher Waltz. Na Bondovi strani je seveda lepotica Léa Seydoux, pa tudi Ben Whishaw, ki je Q, Naomie Harris, ki je miss Moneypenny, in Ralph Fieness v vlogi M. Film, za katerega so zapravili četrt milijarde dolarjev, so snemali v Italiji, na Norveškem, Škotskem, Jamajki, Ferskih otokih in še kje. V glavni vlogi naj bi bilo divjanje z motornimi sredstvi, film je seveda tudi reklama za avte Aston Martin, tokratni model (spet) tudi strelja, reče se mu Valhalla.

Gospodje Angleški režiser Guy Ritchie bo spet udaril v svojem slogu. Govorimo o akcijski komediji The Gentlemen, ki jo bodo na Otoku začeli predvajati na platnih že 1. januarja 2020, pri nas pa tri tedne kasneje. Zgodba je, kot je običaj pri Ritchiju, iz sveta angleškega kriminala. Ameriški državljan Mickey Pearson (Matthew McConaughey) je uspešen in zelo bogat preprodajalec, ki si je v Londonu ustvaril visoko donosen imperij marihuane, mnogo prijateljev in še več sovražnikov. Igrajo še: Charlie Hunnam, Henry Golding, Michelle Dockery, Jeremy Strong, Colin Farrell, Hugh Grant.

Mulan Zgodovinski vojni spektakel s kitajskimi zvezdniki, ki zelo dobro govorijo angleško, še bolj spretno pa hodijo po navpičnih stenah in vihtijo sablje, je pravzaprav priredba Disneyjeve animiranke iz leta 1998. V glavni vlogi Hue Mulan je Liu Yifei. Lepotica, ki na naboru zamenja svojega bolehnega očeta, igra preoblečena v fanta in je izredno uspešna, med samimi nepremagljivimi borci. Pripovedna pesem, po kateri so zapisali zgodbo, je stara že dve tisočletji. Za film, ki ga je režirala Niki Caro, so zapravili okoli 150 milijonov dolarjev, a se bo menda vse povrnilo. Premiera: 27. marec.

Top Gun: Maverick Šestindvajsetega junija pride na platna nadaljevanje vojaške akcijske letalske limonade. Štiriintrideset let po prvi zgodbi se pilot Tom Cruise (Maverick) vrača na staro akademijo, kjer ima bolj ali manj podobne težave kot pred leti in se prav tako zaljubi. A ne v isto žensko. Hollywood je vložil več kot 150 milijonov dolarjev in se odločil, da bo šestdesetletno Kelly McGillis, s katero je Maverick flirtal v prvem delu, zamenjala mlajša – Jennifer Connelly. V filmu, ki ga je režiral Joseph Kosinski, igrajo tudi Val Kilmer, Jon Hamm, Ed Harris, Glen Powell, Lewis Pullman, Miles Teller…

Tenet Si želite ustvariti donosen spektakel? Naročite ekipo genialnega angleškega režiserja Christopherja Nolana in njegove žene Emme Thomas, pa ste pol posla opravili. Nolan, ki je režiral zajetno število filmov o Batmanu, je bil nazadnje na delu leta 2017, ko je z vojno dramo Dunkirk ob vloženih 150 milijonih zaslužil 530 milijonov. V Tenet (vse še ni znano, a bojda gre za vohunsko dramo z elementi znanstvene fantastike) so vložili več kot 200 milijonov, v glavni vlogi je John David Washington, igrajo še Robert Pattinson, Michael Caine, Kenneth Branagh… 17. julij.

BIOS Kritiki zelo veliko pričakujejo od znanstvenofantastičnega postapokaliptičnega filma BIOS, v katerem zadnji preživeli človek na Zemlji, znanstvenik Finch (Tom Hanks), izdela robota (Caleb Landry Jones), ki naj bi čuval najprej njega, ko on umre, pa njegovega psa. Režija Miguel Sapochnik, produkcija (kot pri Forrest Gumpu) Robert Zemeckis. Zgodbo sta napisala Craig Luck in Ivor Powell, menda gre za delo, ki govori o življenju, ljubezni in tem, kaj pomeni biti človek. No ja… Film bodo po dvoranah v Združenih državah začeli predvajati 2. oktobra 2020.

Smrt na Nilu Počasi, a zanesljivo Kenneth Branagh postaja filmski Hercule Poirot, če to hočemo ali ne. Po za mnoge bedni verziji Umora na Orient Ekspresu (ki pa je bila izredno dobičkonosen film, zaslužili so skoraj 300 milijonov dolarjev) so se producenti odločili prirediti tudi Death on the Nile, nekakšno nadaljevanje Orient Ekspresa. Mimogrede, gre za tretjo filmsko adaptacijo te zgodbe Agathe Christie. Ob irskem režiserju in glavnem igralcu Branaghu igra še nekaj velikih zvezdnikov: Tom Bateman, Annette Bening, Russell Brand, Gal Gadot, Armie Hammer… Od 9. oktobra.

Zgodba z zahodne strani V dvorane se vrača Steven Spielberg, ki se je odločil za adaptacijo enega najboljših broadwayskih muzikalov West Side Story. Pravijo, da bo ta filmska priredba veliko bližje verziji z odrskih desk (Leonard Bernstein, Stephen Sondheim, Arthur Laurents) kot tista iz leta 1961, ki sta jo posnela Robert Wise in Jerome Robbins. In koga boste od 18. decembra 2020 naprej videli v zgodbi, ki jo je navdihnila Shakespearjeva drama Romeo in Julija? Igrali in plesali bodo: Ansel Elgort, Rachel Zegler, Ariana DeBose, Corey Stoll, Brian d’Arcy James, Rita Moreno…

Dune Konec leta, natančneje 20. decembra 2020, pričakujte znanstvenofantastično dramo Dune. Režira jo Denis Villeneuve, ki je ob pomoči Erica Rotha in Jona Spaihtsa tudi priredil znanstvenofantastični roman Franka Herberta iz leta 1965. Jasno, vsi poznamo verzijo filma Davida Lyncha iz leta 1984, v kateri so igrali Francesca Annis, Kyle MacLachlan, Virginia Madsen, Jürgen Prochnow, Patrick Stewart, Sting, Max von Sydow… V sodobni verziji jih je nadomestila podobno mednarodna zasedba: Timothée Chalamet, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Charlotte Rampling, Javier Bardem…