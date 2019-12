Katera igrača je dobra? Igrače dajejo igri vsebino, a ne nadomeščajo staršev

Skiro ali kocke? Igračko dojenčka ali plišastega medvedka? Pobarvanko in barvice ali družabno igro? Odgovor na vprašanje, katero oziroma kakšno igračo ob praznikih podariti otroku, ni enostaven. Zagotovo mora biti varna, primerna za njegovo zrelost in takšna, da bo razvijala otrokove sposobnosti. Kako poiskati pravo v neskončni poplavi ponudbe, smo povprašali starše, trgovce in različne strokovnjake.