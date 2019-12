Letos junija se z enega teh obiskov ni več vrnila. Iranski mediji so objavili vest, da je bila aretirana zaradi suma vohunstva, iranske oblasti so jo zaprle v zapor Evin na obrobju Teherana. Ta teden so s pariškega znanstvenega inštituta sporočili, da sta tako Fariba Adelkhah kot tudi britansko-avstralska znanstvenica Kylie Moore Gilbert, ki je zaprta v istem zaporu, začeli gladovno stavko. Moore-Gilbertova je predavateljica islamistike na univerzi v Melbournu in je zaradi vohunstva obsojena na deset let zapora. Aretirali so jo oktobra leta 2018, v zaporu je že več kot leto dni. V odprtem pismu Centru za človekove pravice sta znanstvenici zapisali, da sta v zaporu izpostavljeni psihičnemu mučenju in kršenju človekovih pravic ter da želita z gladovno stavko opozoriti na nemogoč položaj številnih znanstvenikov, ki so zaprti v iranskih in drugih zaporih na Bližnjem vzhodu. Hkrati s Faribo Adelkhah so junija letos aretirali tudi njenega kolega z inštituta Rolanda Marchala. Znanstvenik, ki se je ukvarjal predvsem z raziskovanjem državljanskih vojn v podsaharski Afriki, se je v Teheranu oglasil na poti iz Dubaja v Pariz, da bi skupaj s svojo kolegico praznoval enega od islamskih praznikov.