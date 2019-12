Njegova 19-letna hči je poleti 2015 konvertirala v islam in še s tremi Nizozemkami preko Turčije odšla v Sirijo, da se pridruži borcem Islamske države. Amber se je v Raki poročila z moškim, ki ga še nikoli prej ni videla, pripoveduje njen oče. Ko pa je rodila hčerko, je življenje v kalifatu zanjo postalo neznosno. »Bila je obupana in hotela je domov,« je povedal njen oče za nizozemske medije. Klijn je vsepovsod iskal pomoč, s katero bi lahko svojo hčer vrnil iz Sirije, in naletel na nemškega uradnika, ki mu je to obljubil. Daniel Köhler je referent na ministrstvu za notranje zadeve v nemški deželi Baden-Württemberg in tam zadolžen za preventivne projekte proti radikalizaciji. Kakršnekoli operacije pod krinko na vojnih območjih sicer ne spadajo v opis njegovih del in nalog, kljub temu pa je Klijnu v korespondenci preko SMS-sporočil dajal vtis superagenta, ki ima kontakte tako s kurdskimi borci kot tudi z zahodnimi tajnimi službami. A nobena od obljubljenih reševalnih akcij se ni izšla, kot je bilo menda načrtovano, v eni od njih bi Amber skoraj izgubila življenje. Kurdski borci, ki naj bi jamčili za njeno življenje, o tem niso vedeli ničesar. Klijn ni bil prvi nizozemski oče, ki ga je Köhler opeharil, potem ko je navezal stike s svojimi potencialnimi strankami v posvetovalnici za starše radikaliziranih otrok v Amsterdamu. Že dve leti prej je neuspešno »reševal« Lauro H. in za to zaračunal 10.000 evrov.