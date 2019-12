Pri Črnem Petru bo letos novo leto malo prej. No, če malce pretiravamo, seveda. Praznično oddajo bodo predvajali 28. decembra na Planet TV, kjer se je kar dobro prijela. V njej pa je v elementu Jasna Kuljaj, ki se je, kot se zdi, znova našla.

Spomnimo, da gre za zabavno oddajo na Planet TV, ki poteka v gostilni. Voditeljica je Jasna, ob njej je sovoditelj simpatični Argentinec Angelo.

Z Jasno smo se pogovarjali malce pred prazniki.

Nobena prireditev, nobena oddaja, noben oder ni resnično tak, kot se zdi. Pravijo, da je ves svet oder, potem verjemite, da je tudi televizijska oddaja zgolj oder, ki zahteva tudi nekaj »igre« in prikrivanja dejanskega stanja. A vedno si rečem, zdaj smo tukaj, dajmo kaj od sebe.

To bo naše silvestrovanje. Ne bo nas na sporedu na silvestrovo, saj bo gostilna Pri Črnem Petru takrat zaprta. Zato moramo, tako kot tudi sicer v življenju, zagrabiti tisto priložnost, ki jo imaš, ne tiste, ki je nimaš. Odlični glasbeni gosti, prijetno vzdušje, malo se bomo nasmejali, to bo naša zadnja letošnja oddaja.

Morda to, da se pri nas vsake tri minute nekaj zgodi. Da z ničimer preveč ne zatežimo. Gre za prilagoditev modernim časom. Sodoben človek se ničemur ne posveti za več kot tri minute. Še svojemu bližnjemu ne, bilo bi utopično, da se bo nam. Zato je pri nas kar tempo ali če se lepše izrazim, oddaja je razgibana.

Ker je oddaja precej odvisna od »človeškega faktorja«, v njej pa nastopa kar nekaj ljudi, poleg mene še šest stalnih igralcev, se mi že po verjetnostnem računu zdi, da se nekje ali nekomu zagotovo ne bo izšlo, da bi bil še naprej z nami, in že to bo prineslo novosti. Jaz se novosti sicer ne bojim, a moj konservativni del meni, da jih je treba dozirati previdno. Nič na horuk!

Mislim, da mi bo z družino najlepše. Kje točno bomo, za zdaj še ne vemo. Zna biti, da se odločimo tik pred zdajci, prav na zadnji dan v letu.

Tudi moje življenje ni le cvetoče polje in za mano je nekaj težjih preizkušenj. Govorim o zasebnem življenju, a s tem javnosti ne obremenjujem. So stvari, ki nas doletijo in jih moramo enostavno sprejeti in s tem živeti.

V tem letu se mi je zgodilo mnogo stvari in verjemite, prav nobene ni bilo mogoče slutiti lani v enakem času. Tako da v novo leto vstopam pravzaprav enako »čista« kot v lansko, saj lahko le v prazno polje vesolje prinaša novosti. Zato vidim, da nima smisla kaj pretirano načrtovati ali obljubljati, saj se lahko v življenju v trenutku vse postavi na glavo.