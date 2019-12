Uporaba pirotehničnih izdelkov prve kategorije je sicer dovoljena od 26. decembra do 1. januarja. Tovrstnih izdelkov ni dovoljeno prodajati mlajšim od 14 let. Izdelkov ni dovoljeno uporabljati v strnjenih stanovanjskih naseljih, zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za potniški promet in na površinah, na katerih potekajo javna zbiranja.

Policija poziva k varni uporabi pirotehnike in opozarja, da je kljub začasnemu dovoljenju uporabe pirotehnike prve kategorije še vedno prepovedana predelava, lastna izdelava in preprodaja pirotehniških izdelkov. Prav tako je prepovedana prodaja, posest in uporaba pirotehničnih izdelkov kategorije F2 in F3, katerih glavni učinek je pok, to so petarde različnih oblik in moči. Globa za posamezne kršitelje je od 400 do 1200 evrov.