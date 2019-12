Mrtvo pijan v zbiralnik vode Policisti v Radencih na predbožično popoldne niso imeli miru. Okoli treh so odhiteli do zbiralnika vode, v katerega je z avtom vred zapeljal občan. Vozilo je bilo v celoti pod vodo, od koder so ga sčasoma rešili gasilci, moškemu pa je na pomoč priskočil pogumni mimoidoči. Do kože premočen voznik je s kraja nesreče smuknil še pred prihodom policistov, pozneje se je izkazalo, da zaradi velike utrujenosti. Možje v modrem so ga izsledili doma, a si sprva z njim niso mogli kaj veliko pomagati, saj je trdno spal. Le s težavo so ga prebudili, jutranje namrgoden pa je gospod odklonil tako preizkus alkoholiziranosti kot strokovni pregled v zdravstvenem domu. Le zakaj?

Med begom pred policijo padel v vodnjak Podobna je zgodba 26-letnika, ki je razgrajal na območju Murske Sobote, potem pa je skušal pobegniti pred policisti. Vozil je kar sredi ceste in tako oplazil enega od policijskih avtov. Zaradi previsoke hitrosti se je v naselju nato zaletel v ograjo hiše, obenem pa poškodoval še pokrov vodnjaka. A to še ni vse. Izstopil je iz avta in – zakaj in kako, ni znano – padel v šest metrov globok vodnjak. Ko sta mu policista skušala pomagati, ju je s kamnom v rokah skušala napasti mlada sopotnica nesrečneža v vodnjaku. Razjarjeno nadobudnico sta uspešno obvladala, nato pa na pomoč poklicala gasilce. Gospodič je razgrajal še naprej, umiril se ni niti v bolnišnici, zato so ga pridržali. Bil je opit, pri njem so našli tudi vrečko marihuane.

Sladkarije namesto kazni V kraju Boise v ameriški zvezni državi Idaho so se policisti prelevili v prave Božičkove pomočnike, a brez čepice in smešnih čevljev, prestrašene voznike, ki so jih ustavljali, pa presenetili z darilci. Namesto kazni so za manjše prekrške namreč delili sladkarije, darilo pa pospremili z nasveti o varni vožnji. Vsak voznik je prejel po dve čokoladici – eno zase, drugo pa naj bi dal naprej nekomu, ki potrebuje malce spodbude in lepo dejanje. »Kazen je torej, da mora ta oseba opraviti neko dobro dejanje. Kar pravično, se mi zdi,« je praznično odločitev komentiral eden od »Božičkov«.

Tatovi igrač za otroke Da ni nič več sveto in da nekaterim božični duh (ali osnovna človeška dobrosrčnost) ne pomeni nič, kaže zgodba iz Hrvaške, kjer so tatovi iz skladišča dobrodelne organizacije ukradli darila za otroke revnih družin. Odnesli so tudi humanitarne pakete s hrano in druge zaloge, namenjene pomoči potrebnim. Naredili so za okoli 700 evrov škode. Malce drugačna drama se je zgodila na drugi strani sveta. Policisti v ameriškem Franklinu so za dobrodelno organizacijo dlje časa zbirali igrače za otroke, ki pa so zadnje dni pred božičem začele skrivnostno izginjati. Notranja preiskava je hitro pokazala na krta znotraj oddelka, zato potrebe po klicanju Tarasa Birse na pomoč ni bilo. Krivca so kmalu odkrili z rokami v marmeladi. Oziroma tačkami. Igrače je namreč kradel terapevtski kuža Ben. Njegove tatinske podvige so ujele celo kamere, posnetek pa so mu predvajali, tako da svojih dejanj ni mogel zanikati. Zaklade, za katere je mislil, da tako in tako pripadajo njemu, je zbiral pod mizo, kjer jim je ponudil topel dom. Plen so simpatičnemu zlatemu prinašalcu pustili, saj poslinjenih igrač otrokom niso mogli dati. Konec dober, vsi zadovoljni.