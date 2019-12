Kot je razvidno z zemljevidov, ki prikazujejo temperaturo svetovnih morja, je v bližini obale Nove Zelandije velikanski temno rdeč madež. Gre za najmanj milijon kvadratnih kilometrov velik del morja, kjer je temperatura vode za šest stopinj Celzija višja, kot je normalno.

James Renwick, vodja oddelka za geografijo in okolje na Victoria University v Wellingtonu pravi, da je morje v bližini redko poseljenega otoka Chatham občutno pretoplo. »Gre za največje področje nadpovprečno toplega morja na svetu v tem trenutku,« pravi in dodaja, da je običajna temperatura morja na tem območju v tem času okoli 15 stopinj Celzija, sedaj pa je tam malce nad 20 stopinj. Po njegovem mnenju je možno, da je nenavadno toplo morje povezano s toplogrednimi plini in podnebnimi spremembami.