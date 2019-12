»Kot kinologinja in ljubiteljica psov sem prepričana, da je šlo tokrat le za nekakšno pasje opozorilo. Še dobro sem jo odnesla. Naslednjič bo huje in skrbi me, ker nihče od pristojnih ničesar ne ukrene,« nam je dan po brutalnem pasjem napadu povedala Vida Klenovšek iz vasi Bonini nad Koprom.

Zgodilo se je v sredo dopoldne, Klenovškovo so napadli štirje sosedovi psi pasme turški kangal. »Sedem jih ima in po mojem prepričanju zanje ne zna pravilno skrbeti. To načeloma sploh ne bi smeli biti nevarni psi, a ti njegovi so. Sem ter tja mu uidejo oziroma pozabijo zapreti ograjo, kar se je zgodilo tudi tokrat. Napadli so me štirje. Prvi me je ugriznil v stegno in podrl na tla, drugi po hrbtu. Najhujši je bil ugriz v desno roko. Šele ko sem se na tleh zvila v klobčič, so se umirili in odšli,« je še povedala Klenovškova, ki je pomoč poiskala v zdravstveni ustanovi.

Šlo je za napad mladičev, starih kakšnih sedem mesecev, a so že ti precej veliki, vsak ima kakih 45 kilogramov. »S tem v vasi živimo že leta, nihče pa ne naredi ničesar. Vsi v vasi se bojijo sosedovih psov. Večkrat so spuščeni, hodijo po cesti, ki je tudi šolska pot. Resnično me skrbi, kaj bo, ko bodo napadli kakega otroka. Gre za močne pse, primerni so predvsem za čuvanje ovc,« je povedala Klenovškova.