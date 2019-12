V torek popoldne je v Radencih pri trgovskem centru voznik osebnega avtomobila zapeljal v zbiralnik vode. Vozilo je ostalo pod vodo, vozniku pa je na varno pomagala priča, ki je dogodek videla, skočila v vodo in voznika rešila na varno.

Z zbiranjem obvestil in ogledom kraja prometne nesreče je policija izsledila voznika. Ta je bil doma, kjer je zaradi močne vinjenosti spal. Policisti ga sprva niso mogli zbuditi in opraviti preizkus alkoholiziranosti. Ko so ga naposled le zbudili, voznik ni želel sodelovati.

Odrejen mu je bil strokovni pregled v ZD Gornja Radgona, ki ga je prav tako odklonil. Zoper povzročitelja prometne nesreče so policisti na pristojno sodišče podali obdolžilni predlog. Vozilo so iz vode potegnili gasilci.