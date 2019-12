Kaj si je mislil 32-letni ruski pianist Andrej Gugnin, ki je v potovalni torbi na poti s Hrvaškega čez mejni prehod Obrežje na avtobusu Flixbusa v Slovenijo tovoril tudi povsem nedolžno napravo za elektronsko obračanje notnega zapisa na tabličnem računalniku, a so ga naši organi aretirali in nemudoma izpraznili območje mejnega prehoda ter zaprli avtocesto, si lahko le mislimo. Zgodba s srečnim koncem je povzročila nemalo hudomušnih komentarjev na naši in hrvaški strani, a policija zatrjuje, da je bila akcija povsem upravičena. »Ne bi bilo prvič, da bi na tem mejnem prehodu našli pravo eksplozivno telo,« je danes zatrdil vodja operativno-komunikacijskega centra Policijske uprave Novo mesto Robert Perc.

Izpraznjeno območje mejnega prehoda, zaprta avtocesta

Kot bomba je danes malo po pol deveti uri zjutraj odjeknila novica, da so policisti povsem zaprli in izpraznili mejni prehod Obrežje. Razlog: na enem od avtobusov so zaznali sumljiv predmet, ki bi bil lahko tudi eksplozivno telo z mehanizmom za vžig. Kmalu so zaprli tudi avtocesto vse do odcepa proti Čatežu. Promet so preusmerili na mejna prehoda Rigonce in Slovenska vas, kjer je bilo potem za izstop iz države treba čakati do ene ure. Zapora je trajala do pol dvanajstih.

»Ob pol deveti uri se je na mejni prehod za mednarodni promet Obrežje pripeljal avtobus s 45 potniki. Policist je odredil temeljito mejno kontrolo, ki je zajemala tudi pregled prtljage z rentgenom. Pri pregledu so v enem od potovalnih kovčkov zaznali elektronsko napravo z napajanjem, ki je po svojih značilnostih in obliki vzbudila sum, da gre za eksplozivno napravo z mehanizmom za vžig. Rentgenski posnetek je bil poslan v takojšnjo presojo strokovnjakom, kjer je bilo potrjeno, da gre za sumljiv predmet,« je poročal Robert Perc. Dvaintridesetletnemu Rusu so odvzeli prostost in sprožili predpisane postopke za zavarovanje potnikov ter uslužbencev na mejnem prehodu. Sumljivi predmet so nekaj pred enajsto uro pregledali strokovnjaki bombni tehniki specialne enote policije, ki so ugotovili, da predmet ni nevaren, nato pa izpustili tudi nedolžnega Rusa in sprostili promet.