Danes zjutraj je na mejni prehod Obrežje s Hrvaške pripeljal avtobus s 45 potniki. Policist je odredil temeljit pregled avtobusa in prtljage potnikov. »Pri pregledu so v enem od potovalnih kovčkov zaznali elektronsko napravo z napajanjem, ki je po svojih značilnostih in obliki vzbudila sum, da gre za eksplozivno napravo z mehanizmom za vžig. Rentgenski posnetek je bil poslan v takojšnjo presojo, kjer je bilo potrjeno, da gre za sumljiv predmet,« so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

32-letnemu potniku, državljanu Rusije, so odvzeli prostost ter sprožili predpisane postopke za zavarovanje potnikov avtobusa, potnikov na mejnem prehodu ter uslužbencev policije in finančne uprave, ki so se takrat nahajali na mejnem prehodu. Mejni prehod so evakuirali, promet na avtocesti proti Obrežju pa omejili in zaprli.

Sumljiv predmet so nekaj pred enajsto uro pregledali strokovnjaki bombni tehniki specialne enote policije, ki so ugotovili, da predmet ni nevaren. Po poročanju hrvaškega portala Telegram je šlo za uglaševalec klavirja.