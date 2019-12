Zapihal bo šibak do zmeren severni ali severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 6, na Primorskem do 10 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo bo precej jasno, le v vzhodnih krajih bo sprva zmerno do pretežno oblačno. Pihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja. V ponedeljek bo pretežno jasno. Ponekod bo popoldne še pihal severni do severovzhodni veter, burja na Primorskem pa se bo prehodno okrepila.