Vreme: Pretežno oblačno, popolne možna kakšna kaplja dežja

Danes bo zmerno pretežno oblačno, sprva v zahodni Sloveniji še precej jasno. Popoldne bo tu in tam v notranjosti Slovenije možna kakšna kaplja dežja. Zvečer bo na Primorskem zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 7, na Primorskem do 12 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.